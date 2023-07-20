Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати наказ росіян щодо запуску блоку №4 – Енергоатом

Український персонал Запорізької АЕС відмовляється виконувати злочинний наказ нелегітимного керівництва станції щодо запуску блоку №4.

Про це повідомила пресслужба НАЕК Енергоатом.

– Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), – наголошується у повідомленні.

За даними НАЕК, протягом останнього тижня, через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів, близько 30 осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС залишили Енергодар і виїхали на підконтрольну уряду України територію.

Нині ж оперативний персонал, який завезли з Росії, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду.

– Юрій Черничук (незаконно призначений владою РФ “генеральний директор” ЗАЕС. – Ред.) намагається вийти зі становища, що склалося, та долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовилися підписати фейкові контракти з Росатомом і яким було заблоковано доступ на станцію, – уточнили в компанії.

За даними Енергоатому, український персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС.

– Закликаємо українських атомників і надалі не виконувати злочинних наказів окупаційного керівництва станції! Пам’ятайте, що рішення нелегітимних керівників можуть призвести до порушення норм ядерної та радіаційної безпеки станції, – додали в НАЕК.

Фото: Енергоатом

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