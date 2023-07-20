В Силах безпеки та оборони України запроваджено майже чверть стандартів НАТО

У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це – майже чверть від загальної кількості.

Про це повідомляють у Міноборони.

Серед запроваджених стандартів:

174 – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);

113 – ініціативні.

Як зазначили в Міноборони, за цим показником Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів.

Нагадаємо, після саміту НАТО, який відбувся 11-12 липня у Вільнюсі, президент Зеленський повідомив, що Україна працює над змістовним наповненням Ради Україна-НАТО, готує укладання двосторонніх договорів щодо гарантій безпеки, а також готується до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

Україна провела низку консультацій щодо формування адаптованої Річної національної програми (РНП). Після саміту НАТО у Вільнюсі РНП стане програмою, за якою буде формуватись прогрес України щодо майбутнього членства у військово-політичному блоці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.