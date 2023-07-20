В Силах безпеки та оборони України запроваджено майже чверть стандартів НАТО
У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це – майже чверть від загальної кількості.
Про це повідомляють у Міноборони.
Серед запроваджених стандартів:
- 174 – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);
- 113 – ініціативні.
Як зазначили в Міноборони, за цим показником Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів.
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