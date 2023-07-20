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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Силах безпеки та оборони України запроваджено майже чверть стандартів НАТО

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це – майже чверть від загальної кількості. 

Про це повідомляють у Міноборони. 

Серед запроваджених стандартів:

  • 174 – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу); 
  • 113 – ініціативні.

Як зазначили в Міноборони, за цим показником Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів.

Нагадаємо, після саміту НАТО,  який відбувся 11-12 липня у Вільнюсі, президент Зеленський повідомив, що Україна працює над змістовним наповненням Ради Україна-НАТО, готує укладання двосторонніх договорів щодо гарантій безпеки, а також готується до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

Україна провела низку консультацій щодо формування адаптованої Річної національної програми (РНП). Після саміту НАТО у Вільнюсі РНП стане програмою, за якою буде формуватись прогрес України щодо майбутнього членства у військово-політичному блоці.

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Міноборони України, Україна-НАТО
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