Вагнерівці в Білорусі: у ДПСУ запевнили, що їх кількість поки що не становить загрози
Групи найманців російської ПВК Вагнера продовжують прибувати до Білорусі, рухаючись у бік розташування під Осиповичами. Загалом ситуація на кордоні повністю контрольована, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Їхня кількість наразі не несе загрози Україні, і ми добре розуміємо, що вони можуть бути долучені до навчань підрозділів білоруської армії, а надалі – і до підготовки російської. Але РФ вивела свої підрозділи, які проходили до цього навчання на території Білорусі. Не виключено, що в рамках ротації за деякий час можуть бути перекинуті нові, – сказав він.
За його словами, уточнити кількість вагнерівців зараз неможливо, оскільки колони продовжують прибувати. Водночас наголосив, що табір під Осиповичами розрахований приблизно на 8 тис. осіб.
– Спочатку ми говорили про те, що кількість вагнерівців, які прибули на територію Білорусі, оцінюється в сотнях. Зараз ця кількість дещо більша. Але остаточно скажемо через деякий час, – пояснив речник ДПСУ.
Демченко додав, що найманці їдуть фактично роззброєні, без важкої техніки.
15 липня у ДПСУ повідомили, що фіксують рухи російських бойовиків із ПВК Вагнера на територію Білорусі.
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