ЄС може перенести військові навчання ЗСУ з Європи до України – ЗМІ

Навчання Збройних сил України можуть поступово переносити з Європи в Україну. З такою пропозицією на зустрічі міністрів закордонних справ виступив головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Про це пише видання Sueddeutsche Zeitung.

Поточні плани підготовки ЗСУ передбачають навчання 30 тис. українських військовослужбовців у країнах ЄС. Незабаром цієї мети буде досягнуто, оскільки 25 тисяч уже пройшли навчання або проходять зараз. Найближчим часом необхідно буде визначити нові кількісні та якісні цілі навчання.

Перенесення навчань в Україну буде можливе тільки тоді, коли припиниться ведення вогню.

Боррель також рекомендує виділити додаткові мільярди на постачання озброєння й техніки. Він хоче, щоб ЄС допоміг забезпечити Україну сучасними винищувачами.

Глава дипломатії Євросоюзу також планує, щоб ЄС розширив співробітництво з Україною в галузі виробництва озброєнь. Крім того, можна було б пообіцяти безперервне надання розвідувальної інформації та ширшу допомогу в розмінуванні.

У період з 2024-го по кінець 2027 року планується щорічно виділяти 5 млрд євро на військову допомогу Україні. Гроші йтимуть через Європейський фонд миру, який було створено до початку війни в Україні для надання військової підтримки країнам-партнерам. Спочатку у фонд було виділено близько 5 млрд євро на період 2021-2027 років.

Але через напад Росії на Україну цих коштів виявилося дуже мало. Фінансову верхню межу витрат уже збільшено приблизно до 12 млрд євро. Тільки на допомогу ЗСУ було виділено близько 5,6 млрд євро. За даними федерального уряду, Німеччина фінансує близько чверті допомоги.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.