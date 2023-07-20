Завдали державі збитків на 12 млн грн: ДБР завершило розслідування щодо ексчиновників Міноборони

20 липня ДБР спільно з НАБУ завершили розслідування щодо колишніх заступника міністра оборони України Ігоря Халімона та т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Костянтина Ступака.

Встановлено, що під час закупівлі продуктів для армії вони завдали збитків державі на 12 млн грн.

У грудні 2020 – січні 2021 років керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на 2021 рік.

Надалі, за вказівкою заступника міністра оборони України, він незаконно підписав 8 додаткових угод із постачальниками зі свідомо невигідними для ЗСУ умовами.

– ДБР викрило оборудку в жовтні 2021 року та згодом передало справу до НАБУ. У ході подальшого спільного розслідування було встановлено, що умисні протиправні дії посадовців також завдали майнову шкоду ЗСУ через додаткові витрати військових частин під час здійснення перерозподілу непорушних запасів продовольства, – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім цього, оборудка призвела до зниження бойової готовності, обороноздатності ЗСУ, підриву авторитету Сил оборони та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України.

Ексзаступник міністра оборони та екскерівник одного з департаментів Міноборони України підозрюються за статтями:

зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);

перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період, яке призвело до інших тяжких наслідків, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Джерело : ДБР

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