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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Череватий: під Бахмутом ЗСУ просуваються неспішно, використовуючи тактичне новаторство

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Під Бахмутом Сили оборони поступово та невпинно наступають та потроху витісняють ворога використовуючи тактичне новаторство, не дивлячись на те що в окупантів є значні переваги в озброєнні на кількості особового складу. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– Ми максимально використовуємо маневри, охоплення. Використовуємо різноманітні, так скажімо, тактичні новаторства для того, щоб просуватися рівномірно, впевнено, але з мінімальними втратами нашого особового складу, – розповів речник ЗСУ. 

Череватий зауважив, що процес контрнаступальних дій дуже розмірений, сталий, але невпинний. Це дає змогу ЗСУ потрохи витісняти окупантів з української землі. 

– Тому щодоби ми звільнюємо сотні метрів, щотижня – кілометри нашої землі, дійде час – це будуть і десятки кілометрів, – додав військовий.

Нагадаємо, Бахмут є одним із ключових напрямків де нині точаться запеклі бої. Окупанти докладають чимало зусиль, щоб стримати свої позиції.

За словами командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського місто є центром зосередження основних напрямків і доріг.

Наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов’янська. Тому ЗСУ роблять все можливе, аби вибити окупанта з цього напрямку.

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Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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