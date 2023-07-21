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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Генсек ООН засудив атаки Росії по портах України

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у четвер рішуче засудив напади Росії на чорноморські порти України і попередив, що “руйнування цивільної інфраструктури може являти собою порушення міжнародного гуманітарного права”.

Про це заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік, слова якого наводить Reuters.

– Ці напади впливають і далеко за межами України. Ми вже спостерігаємо негативний вплив на світові ціни на пшеницю і кукурудзу, від якого страждають усі, але особливо вразливі верстви населення на півдні світу, – сказав Дюжаррік.

Йдеться про нову ескалацію, створену Росією після того, як вона кілька ночей поспіль завдавала атаки по українських портах і погрожувала кораблям, які прямують в Україну.

У відповідь Київ оголосив про аналогічні заходи проти суден, що прямують до Росії або на окуповану Росією територію України.

Москва назвала атаки на порти помстою за удар, нанесений по Керченському мосту в окупований Крим у понеділок. У Кремлі вважають саме Україну причетною до атаки на міст.

Цьому передував вихід РФ з угоди, яка була укладена за посередництва ООН і Туреччини і дозволяла протягом останнього року безпечно експортувати українське зерно через Чорне море.

Очікується, що вже сьогодні, 21 липня, Рада Безпеки ООН проведе засідання з питання про “гуманітарні наслідки” виходу Росії з угоди щодо Чорного моря.

Вихід Росії з угоди в понеділок також фактично поклав край пакту між ООН і Москвою, в якому представники ООН погодилися допомогти російському експорту продовольства і добрив вийти на світові ринки.

Відповідно до цієї угоди ООН заявила, що Москва більше не виконує зобов’язання “сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив” з українських портів Чорного моря.

У четвер ООН заявила, що напади Росії на українські порти також суперечать цьому зобов’язанню.

– Генеральний секретар не послабить своїх зусиль щодо забезпечення доступності українського і російського продовольства і добрив на міжнародних ринках в рамках своїх постійних зусиль по боротьбі з голодом у світі та забезпечення стабільних цін на продовольство для споживачів у всьому світі, – заявив Дюжаррік.

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Джерело: Reuters
Антоніу Гутерреш, Антоніу Гуттеріш, Війна в Україні, ООН, Росія, Чорне море, Чорноморська зернова ініціатива
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