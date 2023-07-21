Кремнієва долина у Криму: Федоров розповів про плани України після перемоги

Президент Володимир Зеленський має ідею зі створення Кремнієвої долини в Криму після деокупації півострова.

Про це в інтерв’ю виданню Vector розповів віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На його думку, подібні до Кремнієвої долини кластери з’являтимуться, коли Україна здобуде перемогу, почне правильно формувати політику і розв’яже безпекові питання.

– Наприклад, у президента є ідея в Криму побудувати проєкт, схожий на Долину, — з супертехнологічним університетом, компаніями, які працюють там цілий рік тощо. Проте Кремнієва долина виникла багато років тому. Зараз є нові вектори — defense tech, GovTech, цифрова економіка тощо. Ці сфери матимуть свої кластери та регіони, де вони розвиватимуться, – сказав він.

Михайло Федоров навів приклад, що для проєкту Дія Сіті в Мінцифри свідомо не обирали певну територію.

– Робили її віртуальною, щоб розвивалися всі компанії та регіони. Подібні кластери потрібні не тільки для IT, – сказав він.

Міністр впевнений, що розвиток людського капіталу є фундаментом для подібних проєктів та потужної економіки.

– Мені подобається, як сказав Отто фон Бісмарк: “Війни виграють не генерали, а шкільні вчителі”. Розвиток людського капіталу — це фундамент. Ми не зможемо зробити трильйонну економіку, якщо його не закладемо. Тому зараз я приділяю багато часу освіті та розвитку людського капіталу. Думаю, дуже скоро презентуємо наше бачення. Це буде системна стратегія трансформації, – сказав він.

Довідково. Кремнієва долина є місцем зосередження високотехнологічних компаній, які розміщуються у американському штаті Каліфорнія.

Регіон відомий значною щільністю високотехнологічних компаній. Виникнення і розвиток цього технологічного центру пов’язані із зосередженням провідних університетів, великих міст на відстані менше ніж годину їзди, джерел фінансування нових компаній, а також кліматом середземноморського типу.

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