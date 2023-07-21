Лише у години надлишку: Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини

НЕК Укренерго відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину. У п’ятницю, 21 липня, стартує перший аукціон із розподілу пропускної спроможності.

Як повідомила пресслужба компанії, на аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт із датою постачання 23 липня з 09:00 до 14:00.

– Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що, через постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

А після внесення необхідних змін у законодавство та погодження НКРЕКП Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

– Українська електроенергія експортуватиметься лише у ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії. Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривання високий рівень споживання електрики, залишається необхідність імпорту, – пояснили в Укренерго.

Дозволена об’єднаною європейською мережею ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту – 1200 МВт.

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