Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Атака Житомирщини Шахедами: постраждали об’єкт інфраструктури та приватні будинки
Зеленський підписав закон щодо звільнення військових в запас після висновку ВЛК
У Києві чоловік три роки ґвалтував доньок співмешканки – його засуджено до 15 років тюрми
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Лише у години надлишку: Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини

електроенергія
Фото: Unsplash

НЕК Укренерго відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину. У п’ятницю, 21 липня, стартує перший аукціон із розподілу пропускної спроможності.

Як повідомила пресслужба компанії, на аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт із датою постачання 23 липня з 09:00 до 14:00.

– Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що, через постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

А після внесення необхідних змін у законодавство та погодження НКРЕКП Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

– Українська електроенергія експортуватиметься лише у ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії. Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривання високий рівень споживання електрики, залишається необхідність імпорту, – пояснили в Укренерго.

Дозволена об’єднаною європейською мережею ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту – 1200 МВт.

Читайте також
В Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії: Укренерго просить економити
електроенергія

електроенергія, Словаччина, Укренерго
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії: Укренерго просить економити
електроенергія
Заборона на імпорт зерна з України: п’ять країн ЄС виступили за продовження обмежень
зерно
П’ять країн ЄС хочуть продовжити обмеження імпорту зерна з України після 15 вересня
Лише у години надлишку: Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини
Входимо в літній пік споживання: експерт попередив про можливі відключення світла
лампочка
Словаччина передасть Україні 16 артилерійських установок Zuzannа
Чапутова і Зеленський
Відео
Суспільство Пояснюємо
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки

Хто може стати помічником ветерана та які обов’язки передбачені для таких працівників – читайте в матеріалі.

Яна Брензей, Юлія Соколова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.07.2023)
Лише у години надлишку: Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.07.2023)
Лише у години надлишку: Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.07.2023)
Лише у години надлишку: Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.07.2023)
Лише у години надлишку: Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь