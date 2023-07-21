Мінус 680 окупантів та 18 артсистем: втрати РФ на 21 липня

Чорна трансплантологія у шпиталях ЗСУ: як РФ розганяє черговий фейк роспропаганди

Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.

20 Липня, 17:05

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