Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус 680 окупантів та 18 артсистем: втрати РФ на 21 липня
Українські захисники протягом доби знищили ще 680 російських окупантів.
Втрати РФ на 21 липня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 240 690 (+680) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 4133 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8080 (+15) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 4610 (+18) од,
- РСЗВ / MLRS – 692 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 440 (+7) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3933 (+15),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1298 (+5),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7145 (+11) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 686 (+1).
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