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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 680 окупантів та 18 артсистем: втрати РФ на 21 липня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби знищили ще 680 російських окупантів.

Втрати РФ на 21 липня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 240 690 (+680) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 4133 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8080 (+15) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 4610 (+18) од,
  • РСЗВ / MLRS – 692 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 440 (+7) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3933 (+15),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1298 (+5),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7145 (+11) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 686 (+1).

Війна в Україні
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