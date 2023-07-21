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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На війні в Україні ЗСУ ліквідували близько 20 тис. вагнерівців – розвідка Британії

російські окупанти
Фото: Getty Images

За кілька місяців на війні в Україні було вбито до 20 тис. найманців ПВК Вагнера.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Найближчими днями ПВК Вагнер, найімовірніше, звільнить від служби останніх завербованих в’язнів. Станом на початок 2023 року програма “Проєкт К” досягла свого піку, набравши щонайменше 40 тис. осіб.

Тепер решта бойовиків, найімовірніше, перейдуть на постійну роботу в компанію Вагнера як професійні найманці. А російське Міноборони взяло на себе турботу про вербування ув’язнених на війну.

У британській розвідці вважають, що завершення проєкту “К” стало поворотною точкою в історії ПВК Вагнер і війни Росії в Україні. Саме за допомогою вагнерівців Росії вдалося захопити Бахмут.

Війна в Україні, ПВК Вагнера
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