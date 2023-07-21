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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Не помста за Кримський міст. Подоляк розповів, чому РФ завдає ракетних ударів по зерновій інфраструктурі

Не помста за Кримський міст. Подоляк розповів, чому РФ завдає ракетних ударів по зерновій інфраструктурі
Фото: УНІАН

Ракетні удари, які російська армія завдала по зернових терміналах у портах Одеси та Миколаєва, а також по цивільній інфраструктурі, не є помстою за ураження Кримського мосту. Це спроба знищити можливість України продавати та вивозити збіжжя за кордон.

Про це в інтерв’ю одному з українських телеканалів заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

На думку політика, Росія намагається знищити можливості України експортувати свою продукцію на глобальний зерновий ринок.

– Трохи дивно виглядає, коли хтось говорить, якщо буде удар дроном, то це якось вибісить Росію. Нас із вами не обходить, вибісить це Росію чи ні, бо вона все одно робитиме це, поки матиме таку можливість, – сказав радник Офісу президента.

Нагадаємо, в ніч проти 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах портів Одеса та Чорноморськ. Руйнувань зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra та CMA CGM Group.

Також ракетами було пошкоджено резервуари та причали Одеського порту, а у порту Чорноморськ знищено 60 тис. тонн зерна. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення цих об’єктів знадобиться не менш ніж рік.

Уночі 20 липня над Одещиною Сили протиповітряної оборони знищили всі 12 Shahed-136/131 та два Калібри, але не надзвукові ракети Х-22 та Онікс.

Напередодні, в ніч проти 21 липня окупанти знову завдали масованого ракетного удару, російські війська випустили по важливому об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області сім ракет. В результаті було знищено 100 тонн гороху, 20 тонн ячменю, пошкоджено сільськогосподарську та рятувальну техніку.

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Джерело: 24 канал
Війна в Україні, Зерно, Михайло Подоляк, Ракетні удари Росії, Чорноморська зернова ініціатива
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