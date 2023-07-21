Путінський режим дає тріщини: ГУР має дані про підготовку нового заколоту в РФ

В української військової розвідки є дані про можливу підготовку нового заколоту всередині Росії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

На запитання, чи є в розвідки дані, що в РФ готують новий заколот, схожий на бунт “вагнерівців” у червні, він відповів ствердно.

Водночас Юсов зазначив, що не варто озвучувати подробиці, щоби “не полегшувати роботу” для російської ФСБ.

– Так. Дані є. Але для чого ми зараз ділитимемося цими даними? Ми ж розуміємо, що нас зокрема й ФСБ може дивитися. І вони це із задоволенням занотують. Давайте не полегшувати їм роботу, – заявив він.

Юсов додав, що якщо раніше процеси між вежами Кремля були прихованими, то після бунту ПВК Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним такі конфлікти виходять назовні, переходять “до активної фази внутрішнього протистояння”.

Представник ГУР не виключив повернення Пригожина “у внутрішньо-політичні процеси РФ”. Він нагадав, що конфлікт між засновником ПВК Вагнера та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу нікуди не зник.

– Він (Пригожин. – Ред.) у ньому (політичному процесі. – Ред.) активно перебуває. Конфлікт за лінією Пригожин – Шойгу не зник. Як і не зникла більшість запитань, які озвучувалися під час так званого “маршу справедливості” (“вагнерівців” на Москву, – Ред.). Заколот не перемогли, його “заговорили” або “зарішали”. І зробив це навіть не Путін, а Лукашенко та інші особи, прізвища яких не називали, – пояснив Юсов.

Він уточнив, що проблеми всередині РФ залишаються. І дедалі більше російських кадрових військових вказують на них, за що розплачуються своїми посадами.

– Путінський режим справді дає тріщини, і вони розповзаються, – повідомив Юсов.

За його словами, про ці процеси вже говорить не лише Україна, а й західні аналітики та представники західних спецслужб.

Що відомо про заколот “вагнерівців”

Бунт найманців ПВК Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним тривав близько доби (протягом 23-24 червня).

За цей час бойовики пройшли Ростовську, Воронезьку області, зупинилися приблизно за 200 км від Москви та повернулися в свої табори.

Бунт припинився увечері 24 червня після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Цікаво, що ще зранку 24 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ЗС РФ отримали наказ ліквідувати “заколотників”. А згодом проти Пригожина та “вагнерівців” вирішили закрити кримінальні справи.

Наразі найманці ПВК Вагнера переміщуються на територію Білорусі, як передбачали домовленості з Лукашенком.

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