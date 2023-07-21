Сенатори США представили резолюцію щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до НАТО

Американські сенатори зареєстрували в Сенаті Конгресу США резолюцію, яка передбачає заклик до лідера Сполучених Штатів Джо Байдена вжити заходів для якомога швидшого членства України в НАТО.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

– Важлива новина зі Сполучених Штатів. Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили проєкт резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в НАТО. Дійсно, лише це може надійно убезпечити Україну та всю нашу Європу, нашу демократію та свободу від нових російських агресій, – написав він.

За словами українського президента, що ширший простір НАТО, то ширший простір миру та спільної безпеки.

Володимир Зеленський подякував американському народу, зазначеним сенаторам та усім, хто допомагає Україні захищати свободу та наближати тривалий, справедливий мир.

У самому проєкті резолюції Сенат США закликають виступити із позицією щодо підтримки вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Якщо резолюція буде ухвалена, вона передбачає, що Сенат:

укотре продемонструє підтримку народу України та виступить за якнайшвидший вступ України до НАТО;

закличе президента США Джо Байдена взаємодіяти з іншими лідерами НАТО для розроблення чіткого, всеосяжного шляху вступу України до НАТО;

вважатиме вступ України до НАТО “критично важливим для запобігання майбутнім війнам, зміцнення миру та забезпечення майбутньої безпеки, миру та забезпечення майбутньої безпеки Європи та світу.

Водночас у резолюції додається, що ніщо в цій резолюції не може бути витлумачене як таке, що “санкціонує застосування військової сили або введення військ Сполучених Штатів на територію ворожої держави”.

Сенатори обґрунтовують необхідність такого рішення тим, що Організація Північноатлантичного договору була створена з метою забезпечення “колективної оборони та збереження миру і безпеки” її членів шляхом сприяння співпраці та відданості демократії, свободі особистості, верховенству права та мирному вирішенню спорів.

Також сенатори навели чимало аргументів на користь такого рішення з боку президента США: від Будапештського меморандуму до анексії Криму, окупації частин Донецької та Луганської областей, а також враховуючи повномасштабну агресію Росії проти України від 24 лютого 2022-го та наміри офіційного Києва щодо того, щоби стати членом НАТО.

Як аргумент сенатори також наводять і те, що президент Росії Володимир Путін підтвердив, що його держава почала розгортати тактичну ядерну зброю на території Республіки Білорусь, що “ще більше посилює загрозу, яку становить Російська Федерація для України, сусідніх країн НАТО, союзників, партнерів і військ США, дислокованих у регіоні”.

Проукраїнські сенатори США

Демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем, які є поважними членами двох партій Конгресу США, були з візитом у Києві ще у липні 2022 року, чим укотре продемонстрували підтримку українському народу. Тоді, під час візиту до України, вони зустрілися з Володимиром Зеленським та обговорили можливості з посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Ба більше, зазначені сенатори неодноразово реєстрували резолюції щодо підтримки України. Так, у червні поточного року Грем та Блюменталь закликали Конгрес США розцінювати атаку Росії по Україні ядерною зброєю як удар по країнах НАТО.

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