Уряд дав старт масовому виробництву боєприпасів для БпЛА – Федоров

Експеримент у частині розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та їхніх бойових частин для ЗСУ, затверджений урядом, дає старт масовому виробництву боєприпасів для БпЛА.

Про це заявив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Тепер ситуація зміниться, – написав Федоров у Telegram.

Він зазначив, що ухвалена урядом постанова на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БпЛА, що дасть змогу приватним компаніям без зусиль виробляти боєприпаси для дронів, а військовим – отримувати якісні та інноваційні рішення.

Постанова визначає порядок отримання статусу виробника боєприпасів для БПЛА та встановлює чіткі вимоги до компаній щодо їхнього виробництва.

– Це великі можливості для розробки та масштабування технологічних продуктів… Продовжуємо створювати сприятливі умови для розвитку українського defence-tech, – наголосив віцепрем’єр.

Як уточнив речник Кабміну Тарас Мельничук у Telegram, пропозицію було ухвалено за ініціативою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації.

– Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту, яким визначено механізм реалізації експериментального проєкту з розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем і бойових частин безпілотних систем для сил безпеки і оборони України в частині встановлення організаційних, технологічних та інших вимог до провадження господарської діяльності у відповідній сфері, – написав Мельничук.

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