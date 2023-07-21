Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП

У Києві через завищення витрат на будівництві Подільського мосту судитимуть директора комунального підприємства.

Про це повідомляє поліція Києва.

Посадовець обвинувачується у службовій недбалості, зокрема у підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт за завищеними цінами протягом 2020-2021 років. Через неналежне виконання фігурантом своїх службових обов’язків місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 36,5 млн грн.

Слідчі Подільського управління поліції розпочали низку кримінальних проваджень за фактом розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу.

Зокрема, проведені комісійні судово-будівельні та судово-економічні експертизи підтвердили завищення витрат будівельних матеріалів, використання найманого нестандартного обладнання для будівництва та різноманітних систем контролю тощо.

Фігурантові оголошено про підозру у службовій недбалості. Наразі справу скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом у межах відкритого іншого кримінального провадження за фактом розтрати коштів на цьому самому об’єкті будівництва.

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