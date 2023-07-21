Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Атака Житомирщини Шахедами: постраждали об’єкт інфраструктури та приватні будинки
Зеленський підписав закон щодо звільнення військових в запас після висновку ВЛК
У Києві чоловік три роки ґвалтував доньок співмешканки – його засуджено до 15 років тюрми
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП

Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП
Фото: УНІАН

У Києві через завищення витрат на будівництві Подільського мосту судитимуть директора комунального підприємства.

Про це повідомляє поліція Києва.

Посадовець обвинувачується у службовій недбалості, зокрема у підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт за завищеними цінами протягом 2020-2021 років. Через неналежне виконання фігурантом своїх службових обов’язків місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 36,5 млн грн.

Слідчі Подільського управління поліції розпочали низку кримінальних проваджень за фактом розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу.

Зокрема, проведені комісійні судово-будівельні та судово-економічні експертизи підтвердили завищення витрат будівельних матеріалів, використання найманого нестандартного обладнання для будівництва та різноманітних систем контролю тощо.

Читайте також
НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові МОЗ Степанову
Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП

Фігурантові оголошено про підозру у службовій недбалості. Наразі справу скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом у межах відкритого іншого кримінального провадження за фактом розтрати коштів на цьому самому об’єкті будівництва.

Київ, Корупція, Міст
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
СБУ затримала двох проросійських агітаторів – у Києві та на Харківщині
Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП
НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові МОЗ Степанову
Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП
У Києві біля метро Гідропарк вирує пожежа
Пожежа в Києві 21 липня 2023
Завдали державі збитків на 12 млн грн: ДБР завершило розслідування щодо ексчиновників Міноборони
ДБР, НАБУ
Колишній одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн – НАЗК
Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП
Відео
Суспільство Пояснюємо
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки

Хто може стати помічником ветерана та які обов’язки передбачені для таких працівників – читайте в матеріалі.

Яна Брензей, Юлія Соколова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.07.2023)
Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.07.2023)
Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.07.2023)
Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.07.2023)
Вкрав 36,5 млн грн: у справі про Подільський міст судитимуть директора КП
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь