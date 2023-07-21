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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Завод Rheinmetall в Україні: гендиректор концерну розповів, як убезпечить виробництво від атак РФ

Завод Rheinmetall в Україні: гендиректор концерну розповів, як убезпечить виробництво від атак РФ
Фото: Getty Images

Те, що німецький виробник зброї Rheinmetall будує завод в Україні, йде врозріз з позицією Кремля. Через це Міністерство закордонних справ Росії озвучило погрози в бік німецької компанії.

Так, речниця російського міністерства Марія Захарова заявила в четвер, 20 липня, що “Бронетанковий завод Rheinmetall буде законною ціллю в Україні, якщо він буде побудований”.

Крім того, заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram:

– Якщо Фріци вирішать там будувати, то ми будемо чекати з нетерпінням.

На це відреагував генеральний директор Rheinmetall Армін Паппегер у коментарі виданню Bild, який пояснив, що буде захищати завод від атак за допомогою засобів протиповітряної оборони, які виробляє підприємство.

Ще під час оголошення про новий проєкт з будівництва заводу в Україні, Паппергер озвучив цінності, які стоять перед виробниками зброї.

– Для нас в Rheinmetall підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу і демократію та якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб є головним завданням, – сказав він.

Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією Укроборонпром і матиме більшість акцій у спільному підприємстві. З виробничої лінії в Україні будуть сходити боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Pantera.

Щодо засобів ППО, які виробляє завод, то він має підрозділ Rheinmetall Air Defense AG. Підприємство випускає продукцію як під військово-морські потреби, так і наземні засоби ППО. Серед відомих засобів протиповітряної оборони, яке виробляє завод, є модульна система ППО малої дальності Skyshield, турельні системи ППО Oerlikon Skyranger 30 та Skyranger 35 тощо.

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Джерело: Bild
Rheinmetall, Війна в Україні, Завод, Німеччина, Російська агресія, Росія
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