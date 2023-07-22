Боєприпаси для Patriot і засоби розмінування: США оголосять новий пакет допомоги на $400 млн

Сполучені Штати мають намір оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму $400 млн вже у вівторок, 25 липня.

Про це, як пише Sky News, повідомили три американські посадовці.

За словами держслужбовців, допомога складатиметься з артилерії, зенітно-ракетних комплексів і наземних транспортних засобів.

Перед цим, 19 липня, США оголосили про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на суму близько $1,3 млрд, включно з оборонними засобами, безпілотниками і боєприпасами.

Зазначена допомога Вашингтона надійшла разом із іншим пакетом допомоги, який включав касетні боєприпаси.

За словами двох американських чиновників, касетні боєприпаси цього разу не будуть включені до пакету допомоги, який, як очікується, буде оголошений 25 липня.

За їх даними, до наступного оборонного пакета увійдуть:

кілька бронетранспортерів Stryker;

обладнання для розмінування;

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

протитанкова зброя, включаючи TOW і Javelin;

боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.

Цей пакет безпекової допомоги стане 43-м, схваленим Сполученими Штатами для України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Фото: DOD

Джерело : Sky News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.