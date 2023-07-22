Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров
Мешканців тимчасово окупованого кримського селища Біюк-Онлар (Октябрське) відселяють на відстань до 13 км через потужну детонацію боєприпасів на складі РФ.
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram.
За його даними, підриви на складі боєприпасів армії РФ посилюються. Тому мешканців селища терміново евакуюють по селах району.
– Частині мешканців Біюк-Онлар російські окупанти наказали терміново виїжджати до села Бешуйли (П’ятихатка), яке знаходиться за 10-13 км від місця розміщення складів, де відбуваються вибухи боєприпасів, – зазначив Чубаров.
Голова Меджлісу уточнив, що за даними, які надходять з тимчасово окупованого Криму, під удари в селищі Октябрське потрапили такі російські військові об’єкти:
- склад боєприпасів та військової техніки;
- нафтосховище;
- військовий аеродром.
Також є інформація, що вибухи помічені в селі Новозуївка, розташованому поблизу Октябрського.
Як відомо, 22 липня Сили оборони України завдали удару та знищили нафтобазу і склади армії РФ в окупованому Октябрському (Красногвардійський район Криму).
Окупанти заявляли про начебто атаку дронів. Через потужні вибухи кремлівські маріонетки вирішили евакуювати місцеве населення. Також зупинили рух Кримською залізницею.
Джерело: Telegram Рефата Чубарова