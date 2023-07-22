Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров

Мешканців тимчасово окупованого кримського селища Біюк-Онлар (Октябрське) відселяють на відстань до 13 км через потужну детонацію боєприпасів на складі РФ.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram.

За його даними, підриви на складі боєприпасів армії РФ посилюються. Тому мешканців селища терміново евакуюють по селах району.

– Частині мешканців Біюк-Онлар російські окупанти наказали терміново виїжджати до села Бешуйли (П’ятихатка), яке знаходиться за 10-13 км від місця розміщення складів, де відбуваються вибухи боєприпасів, – зазначив Чубаров.

Голова Меджлісу уточнив, що за даними, які надходять з тимчасово окупованого Криму, під удари в селищі Октябрське потрапили такі російські військові об’єкти:

склад боєприпасів та військової техніки;

нафтосховище;

військовий аеродром.

Також є інформація, що вибухи помічені в селі Новозуївка, розташованому поблизу Октябрського.

Як відомо, 22 липня Сили оборони України завдали удару та знищили нафтобазу і склади армії РФ в окупованому Октябрському (Красногвардійський район Криму).

Окупанти заявляли про начебто атаку дронів. Через потужні вибухи кремлівські маріонетки вирішили евакуювати місцеве населення. Також зупинили рух Кримською залізницею.

Джерело: Telegram Рефата Чубарова

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