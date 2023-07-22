Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Атака Житомирщини Шахедами: постраждали об’єкт інфраструктури та приватні будинки
Зеленський підписав закон щодо звільнення військових в запас після висновку ВЛК
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Терміново
Вибухи у Києві під час тривоги – що відомо
Терміново
РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров

Рефат Чубаров
Фото: УНІАН

Мешканців тимчасово окупованого кримського селища Біюк-Онлар (Октябрське) відселяють на відстань до 13 км через потужну детонацію боєприпасів на складі РФ.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram.

За його даними, підриви на складі боєприпасів армії РФ посилюються. Тому мешканців селища терміново евакуюють по селах району.

– Частині мешканців Біюк-Онлар російські окупанти наказали терміново виїжджати до села Бешуйли (П’ятихатка), яке знаходиться за 10-13 км від місця розміщення складів, де відбуваються вибухи боєприпасів, – зазначив Чубаров.

Карта Криму

Карта: Deep State

Голова Меджлісу уточнив, що за даними, які надходять з тимчасово окупованого Криму, під удари в селищі Октябрське потрапили такі російські військові об’єкти:

  • склад боєприпасів та військової техніки;
  • нафтосховище;
  • військовий аеродром.

Також є інформація, що вибухи помічені в селі Новозуївка, розташованому поблизу Октябрського.

Як відомо, 22 липня Сили оборони України завдали удару та знищили нафтобазу і склади армії РФ в окупованому Октябрському (Красногвардійський район Криму).

Окупанти заявляли про начебто атаку дронів. Через потужні вибухи кремлівські маріонетки вирішили евакуювати місцеве населення. Також зупинили рух Кримською залізницею.

Читайте також
З’явилося відео, як в Октябрському після вибухів спалахнула залізнична станція
Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров

Джерело: Telegram Рефата Чубарова

Війна в Україні, Вибух, Вибух на складах боєприпасів, Евакуація, Крим, Рефат Чубаров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
”Вагнерівців” перекидають до Білорусі з метою психологічного тиску на українців – Наєв
Сергій Наєв
Щодня вигризаємо територію: в Міноборони заявили, що військова ініціатива перейшла до ЗСУ
Війна в Україні
ЗСУ підтвердили знищення нафтобази та складу боєприпасів у Криму
Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров
З’явилося відео, як в Октябрському після вибухів спалахнула залізнична станція
Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров
Україна ще не задіяла всю бойову міць: Салліван про контрнаступ ЗСУ
Джейк Салліван
Відео
Суспільство Пояснюємо
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки

Хто може стати помічником ветерана та які обов’язки передбачені для таких працівників – читайте в матеріалі.

Яна Брензей, Юлія Соколова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.07.2023)
Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.07.2023)
Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.07.2023)
Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.07.2023)
Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь