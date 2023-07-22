Наступ ЗСУ покаже результат, коли Україна розгорне всі свої сили – Блінкен

На даному етапі контрнаступу Збройних сил України занадто рано робити судження про успіхи чи невдачі України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Аспенському безпековому форумі.

За його словами, США і союзники дали Україні “все, що потрібно”, для успіху контрнаступу.

– Ми з самого початку говорили, що це буде важко. Ви, напевно, чули, і багато людей говорили про те, що росіяни підготували серйозні й укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них, – сказав Блінкен.

Глава зовнішньополітичного відомства США нагадав, що ЗСУ вже звільнили половину від тих територій, які були окуповані Росією після 24 лютого 2022 року. На його думку, Україна “має все для успіху”, а українці “борються за свою землю, за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу”.

– Коли вони розгорнуться і почнуть діяти, то всі їхні війська, які були натреновані за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн… Я думаю, все це матиме суттєве значення і продемонструє зміни, – сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський говорив, що контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося, якраз таки через нестачу озброєнь тоді, коли планувалася операція. Президент визнав, що ЗСУ планували почати навесні, але у військ не вистачало боєприпасів, озброєнь і підготовлених бригад.

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