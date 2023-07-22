Окупанти вивезли ще 100 дітей у російські табори – ЦНС

Росія вивезла з окупованих регіонів України ще 100 українських дітей.

Про це в суботу, 22 липня, повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

За їхніми даними, окупанти активно проводять політику асиміляції українських дітей на тимчасово захоплених територіях. Також метою росіян є спроба знищення самоідентифікації дітей.

– Так, окупанти відправили нову партію українських дітей до таборів для участі в культурно-освітніх заходах. Так, дітей вивезли з Каланчака до санаторію “Лісова казка” в Саранську (Мордовія), – йдеться в повідомленні.

Дітям проводитимуть лекції про “спеціальну військову операцію”, пишуть у ЦНС. Також дітям намагатимуться нав’язати ідеї про їхню російську приналежність і проводитимуть викладання псевдоісторії у варіанті, як її спотворює президент РФ Володимир Путін. Крім того, очікується, що перед дітьми виступатимуть російські актори, які також проводитимуть навчання російської літератури.

Як раніше писало британське видання The Telegraph, до Білорусі з вересня минулого року було вивезено близько 2 150 українських дітей віком від 6 років.

Крім того, журналісти встановили, що Росія вивезла з Донецької області 31 українську дитину на російські території.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.