Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Атака Житомирщини Шахедами: постраждали об’єкт інфраструктури та приватні будинки
Зеленський підписав закон щодо звільнення військових в запас після висновку ВЛК
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Терміново
Вибухи у Києві під час тривоги – що відомо
Терміново
РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Окупанти вивезли ще 100 дітей у російські табори – ЦНС

діти
Фото: Unsplash

Росія вивезла з окупованих регіонів України ще 100 українських дітей.

Про це в суботу, 22 липня, повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

За їхніми даними, окупанти активно проводять політику асиміляції українських дітей на тимчасово захоплених територіях. Також метою росіян є спроба знищення самоідентифікації дітей.

– Так, окупанти відправили нову партію українських дітей до таборів для участі в культурно-освітніх заходах. Так, дітей вивезли з Каланчака до санаторію “Лісова казка” в Саранську (Мордовія), – йдеться в повідомленні.

Дітям проводитимуть лекції про “спеціальну військову операцію”, пишуть у ЦНС. Також дітям намагатимуться нав’язати ідеї про їхню російську приналежність і проводитимуть викладання псевдоісторії у варіанті, як її спотворює президент РФ Володимир Путін. Крім того, очікується, що перед дітьми виступатимуть російські актори, які також проводитимуть навчання російської літератури.

Як раніше писало британське видання The Telegraph, до Білорусі з вересня минулого року було вивезено близько 2 150 українських дітей віком від 6 років.

Крім того, журналісти встановили, що Росія вивезла з Донецької області 31 українську дитину на російські території.

Читайте також
Ми маємо спільно вимагати від РФ негайно надати список дітей, вивезених з України: Кулеба на дебатах ГА ООН
Діти-акція

Війна в Україні, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відповідальність за порушення – неминуча: Зеленський про підозру ексвоєнкому Одещини
Володимир Зеленський
У США пояснили, чи готовий Путін до мирних переговорів з Україною
володимир путін
У Горлівці серед окупантів помітили громадян Узбекистану – Генштаб
російські російський військовий
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
Окупанти вивезли ще 100 дітей у російські табори – ЦНС
Наступ ЗСУ покаже результат, коли Україна розгорне всі свої сили – Блінкен
Окупанти вивезли ще 100 дітей у російські табори – ЦНС
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Дубляж українською не зникне: як тривала боротьба за рідну мову в кіно
Окупанти вивезли ще 100 дітей у російські табори – ЦНС
Росіяни женуть гарматне м’ясо вперед: тактика окупантів біля Кремінної
Окупанти вивезли ще 100 дітей у російські табори – ЦНС
Балістична атака на Київ 1 червня: на якому етапі розслідування про зачинені укриття
Охоронець поліклініки в Києві
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки
Військові ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь