Окупанти вивезли ще 100 дітей у російські табори – ЦНС
Росія вивезла з окупованих регіонів України ще 100 українських дітей.
Про це в суботу, 22 липня, повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).
За їхніми даними, окупанти активно проводять політику асиміляції українських дітей на тимчасово захоплених територіях. Також метою росіян є спроба знищення самоідентифікації дітей.
– Так, окупанти відправили нову партію українських дітей до таборів для участі в культурно-освітніх заходах. Так, дітей вивезли з Каланчака до санаторію “Лісова казка” в Саранську (Мордовія), – йдеться в повідомленні.
Дітям проводитимуть лекції про “спеціальну військову операцію”, пишуть у ЦНС. Також дітям намагатимуться нав’язати ідеї про їхню російську приналежність і проводитимуть викладання псевдоісторії у варіанті, як її спотворює президент РФ Володимир Путін. Крім того, очікується, що перед дітьми виступатимуть російські актори, які також проводитимуть навчання російської літератури.
Як раніше писало британське видання The Telegraph, до Білорусі з вересня минулого року було вивезено близько 2 150 українських дітей віком від 6 років.
Крім того, журналісти встановили, що Росія вивезла з Донецької області 31 українську дитину на російські території.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик