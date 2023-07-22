Порушення Гаазької конвенції 1954 року: ЮНЕСКО засудила обстріл РФ центру Одеси

Міжнародна організація ЮНЕСКО різко засудила російську атаки на Одесу та історичний центр міста, який входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це йдеться на сайті організації.

У ЮНЕСКО закликали припинити атаки на культурні цінності, захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами.

В організації зазначили, що руйнівна атака сталася лише через два тижні після того, як російська ракета зруйнувала історичну будівлю у Львові.

Тож це вже щонайменше другий напад на територію, яка охороняється відповідно до Конвенції про Всесвітню спадщину, а це – порушення Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

– Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, розташованих на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею, – йдеться у повідомленні.

Уночі 20 липня російські війська обстріляли Одеську та Миколаївську області ракетами із човнів у Чорному морі, стратегічної авіації, берегових ракетних комплексів, а також із безпілотників.

Після нічних обстрілів міста 20 липня міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації.

Джерело: ЮНЕСКО

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