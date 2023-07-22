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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Порушення Гаазької конвенції 1954 року: ЮНЕСКО засудила обстріл РФ центру Одеси

Одеса
Фото: Unsplash

Міжнародна організація ЮНЕСКО різко засудила російську атаки на Одесу та історичний центр міста, який входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це йдеться на сайті організації.

У ЮНЕСКО закликали припинити атаки на культурні цінності, захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами.

В організації зазначили, що руйнівна атака сталася лише через два тижні після того, як російська ракета зруйнувала історичну будівлю у Львові.

Тож це вже щонайменше другий напад на територію, яка охороняється відповідно до Конвенції про Всесвітню спадщину, а це – порушення Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

– Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, розташованих на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею, – йдеться у повідомленні.

Уночі 20 липня російські війська обстріляли Одеську та Миколаївську області ракетами із човнів у Чорному морі, стратегічної авіації, берегових ракетних комплексів, а також із безпілотників.

Після нічних обстрілів міста 20 липня міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації.

Джерело: ЮНЕСКО

Війна в Україні, Одеса, Ракетні удари Росії, Російська агресія, ЮНЕСКО
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