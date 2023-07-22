Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В окупантів на Луганщині падає моральний дух через втрати та нестачу боєприпасів
В підрозділах мотострілецького полку російських загарбників, який бере участь в боях в районі Першотравневого на Луганщині, дуже низький моральний дух.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, абсолютне небажання воювати в окупантів через значні втрати у живій силі та погане забезпечення боєприпасами.
Крім того, підриває морально-психологічний стан і невизначеність щодо поповнення особового складу підрозділів, які зазнали бойових втрат. Постійно зростає кількість тих військових, які хочуть залишити свої підрозділи на фронті та поїхати додому до РФ.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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