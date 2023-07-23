Білоруський Червоний хрест є співучасником міжнародного злочину – генпрокурор

Участь білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих Росією територій України до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину.

Таку заяву зробив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він зазначив, що ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста.

– Ми сподіваємося, що МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного хреста) розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів, – зазначив генпрокурор.

Костін наголосив, що зі свого боку, українські правоохоронці розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення або депортації українських дітей.

Нагадаємо, глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на окуповані території на Сході України заявив, що його організація причетна до “оздоровлення” дітей з України.

Також раніше ми розповідали, що російські окупанти використовують символіку гуманітарної організації Червоний хрест на військовій техніці та гвинтокрилах.

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