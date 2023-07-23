Білий дім не поспішає ухвалювати рішення щодо ракет ATACMS для України – WP

Білий дім, принаймні наразі, твердо стоїть на своєму, відмовляючись відправляти ракети дальнього радіусу дії ATACMS Україні, незважаючи на зростаючий тиск з боку американських законодавців і прохання з Києва.

Як пише Washington Post, розчарування “повільними темпами контрнаступу України” проти російських військ, що зміцнилися, і новий двозначний тон президента США Джо Байдена призвели до широко поширених припущень, що ракети незабаром підуть шляхом інших американських систем озброєння.

Так, наприкінці травня Байден, схоже, змінив своє колишнє тверде “ні” щодо можливості використання ATACMS – армійської тактичної ракетної системи, уперше заявивши, що розмова про ракети “все ще в грі”. Через два тижні президент України Володимир Зеленський заявив, що він і Байден говорили про ракети на саміті НАТО у Вільнюсі, але рішення не було ухвалено.

Однак представники американської оборонної промисловості та адміністрації, знайомі з цим питанням, заявили WP, що, незважаючи на те, що один із них назвав зростаюче суспільне сприйняття “певною повільною, гравітаційною тягою” до схвалення, протягом кількох місяців не було жодних змін в американській політиці та жодних предметних обговорень цього питання.

У Пентагоні вважають, що в Києва є інші, більш нагальні потреби, ніж системи ATACMS, і побоюються, що відправка в Україну достатньої кількості систем, здатних змінити ситуацію на полі бою, сильно підірве готовність США до інших можливих конфліктів.

За словами офіційних осіб, кількість ATACMS на американських складах фіксована й очікує заміни на більш далекобійну ракету точного удару нового покоління під назвою Prism, яка має надійти на озброєння до кінця цього року. Компанія Lockheed Martin, як і раніше, виробляє 500 ATACMS на рік, але вся ця продукція призначена для продажу іншим країнам.

Україна заявила, що ATACMS з дальністю дії близько 300 км необхідні для знищення командних пунктів і пунктів матеріально-технічного постачання, розташованих далеко за лінією фронту.

Як пише видання, система ATACMS дасть змогу українським військам завдавати ударів по найвіддаленіших районах окупованого Росією Криму з їхньої власної лінії фронту, включно з Керченським мостом і російською військово-морською базою в Севастополі.

Відповідаючи в четвер на безпековому форумі в Аспені на запитання про те, що стоїть на першому місці у списку потреб України в галузі безпеки, Андрій Єрмак, глава Офісу президента України, сказав: “Моя відповідь буде дуже простою. На даний момент вона дуже ясна і зрозуміла. Нам потрібні і ми чекаємо рішення щодо ATACMS”. Відомо, що Україна чекає на сотні подібних ракет.

З минулого року адміністрація президента США називала кілька причин для відмови. Спочатку відмова була пов’язана з побоюваннями, що Україна може випустити ракети великої дальності по російській території, що призведе до ескалації конфлікту в російсько-американську конфронтацію. Москва відкрито заявила, що навіть постачання такої зброї перетне “червону межу”.

Якими б не були погрози Москви, ці побоювання, схоже, ослабли. Адміністрація Байдена заявила, що вона задоволена публічними заявами і письмовими обіцянками Києва не використовувати зброю, що поставляється США, проти росіян за межами кордону. Хоча офіційні особи в приватному порядку визнають, що мали місце деякі порушення, вважається, що Україна в основному виконує ці обіцянки.

Велика Британія і Франція, узгодивши свої рішення зі США, нещодавно поставили Україні крилаті ракети з дальністю дії близько 220 км, що майже втричі більше, ніж було доступно раніше.

Нещодавнє надходження британських ракет Storm Shadow і французьких SCALP означає, що Україна відчуває ще меншу потребу в ATACMS, заявив Колін Кал, який до початку цього місяця обіймав посаду заступника секретаря Пентагону з питань політики, під час тієї ж дискусії в Аспені, на якій виступав Єрмак.

– Проблема не в сотні км (для яких необхідні ракети, – Ред.), а в кілометрі перед ними з мінними полями, які росіяни встановили, поряд із низками траншей і танкових пасток, в оборонних лініях уздовж усієї лінії фронту, сказав Кал.

За словами генерала Марка Міллі, голови Об’єднаного комітету начальників штабів, мінні поля є основною причиною затримки українського наступу.

На думку адміністрації, ATACMS не тільки змінять ситуацію в Україні, а й “обмежать використання HIMARS або GMLRS”, – сказав представник оборонного відомства, маючи на увазі РСЗВ HIMARS, здатну одночасно стріляти шістьма ракетами. ATACMS також стріляють з HIMARS, але тільки по одній.

– На експорт поставляється дуже обмежена кількість (ATACMS, – Ред.), і для дальностей, що перевищують дальність стрільби GMLR, українці отримали Storm Shadows і SCALPS, – сказав представник оборонного відомства США. Восени або взимку цього року Україна також отримає американські GLSDB з дальністю 150 км і можливістю стрільби по траєкторії 360 градусів.

ATACMS – це майже двотонні керовані ракети. Кожна з них має довжину 13 футів, діаметр 2 фути і коштує майже 1,5 млн. дол. Вперше розроблені в 1980-х роках, вони використовувалися в бойових діях сухопутних військ як під час війни в Перській затоці 1991 року, так і під час вторгнення в Ірак 2003 року. Українці вважають, що ракети наземного базування забезпечать можливості, що перевершують крилаті ракети, які запускаються з літаків.

Обмежена кількість ATACMS є найбільш актуальною проблемою для американських військових. Хоча їхня точна кількість в американському арсеналі засекречена, компанія Lockheed Martin від початку виробництва виготовила загалом близько 4 тис. одиниць, багато з яких армія США використовувала в боях, навчаннях і періодичних випробуваннях.

Джерело : The Washington Post

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