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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ракетними атаками по Одесі РФ намагається ізолювати вихід України до моря – Данілов

Олексій Данілов

У відповідь на нічний ракетний удар по Одесі, головна мета якого – повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, секретар РНБО Олексій Данілов закликав світ зупинити російського диктатора Володимира Путіна, який, після провалу ідеї “енергетичної наддержави”, хоче зробити РФ “зерновою надімперією”.

– План – поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником… Україна розуміє й обізнана про ці наміри, належним чином відреагує та насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування. Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність, дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського зернового коридору під гарантії міжнародної безпеки, – наголосив він.

За його словами, Кремль очікує, що через зерновий ультиматум змусить Захід до перемовин що відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень.

Вночі 23 липня РФ атакувала Одесу та область чотирма видами крилатих ракет (Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К), а також балістичними Іскандер-М.

Унаслідок удару загинула одна людина, ще 22 поранено, зокрема чотирьох дітей. 14 громадян, серед яких троє – діти, госпіталізовані.

Фото: РНБО України

Війна в Україні, Одеса, Одеська область, Олексій Данілов, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Чорноморська зернова ініціатива
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