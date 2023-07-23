Грабують місцевих: на Запоріжжі окупанти локомотивами вивозять зерно

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Так, в населеному пункті Пришиб Запорізької області, з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів російські окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур.

Також у Генштабі повідомили про успіхи українських військових, зокрема, що Авіація сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, військові знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 командний пункт, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ ворога.

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