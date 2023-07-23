Грабують місцевих: на Запоріжжі окупанти локомотивами вивозять зерно
Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України.
Про це повідомляє Генеральний штаб України.
Так, в населеному пункті Пришиб Запорізької області, з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів російські окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур.
Також у Генштабі повідомили про успіхи українських військових, зокрема, що Авіація сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, військові знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 командний пункт, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ ворога.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик