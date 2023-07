Кулеба: Найбільший в історії напад на важливий для продбезпеки порт – це атака на весь світ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав ракетний удар РФ по Одесі вночі 23 липня найбільшим в історії нападом на порт, який життєво важливий для продовольчої безпеки світу.

У своєму Twitter український дипломат закликав усі держави світу та міжнарожні організації засудити варварський теракт РФ.

– Шквал російських ракет вбиває людей і руйнує знакові місця в Одесі, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Найбільший в історії напад на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки, є нападом на всю світову спільноту, – написав глава МЗС.

Barrages of Russian missiles kill people and ruin iconic sites in UNESCO-protected Odesa. The largest-ever attack on a major port vital for world food security is an attack on the entire global community. I urge all states and organisations to condemn this barbaric war crime. pic.twitter.com/8ab27Y0D4A

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023