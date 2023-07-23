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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Кулеба: Найбільший в історії напад на важливий для продбезпеки порт – це атака на весь світ

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав ракетний удар РФ по Одесі вночі 23 липня найбільшим в історії нападом на порт, який життєво важливий для продовольчої безпеки світу.

У своєму Twitter український дипломат закликав усі держави світу та міжнарожні організації засудити варварський теракт РФ.

– Шквал російських ракет вбиває людей і руйнує знакові місця в Одесі, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Найбільший в історії напад на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки, є нападом на всю світову спільноту, – написав глава МЗС.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 23 липня Росія атакували Одесу та область 19 ракетами різних типів (Калібри, Іскандер-К та Іскандер-М, Онікси, Х-22).

Силами ППО вдалося знищити дев’ять повітряних цілей – зокрема, усі чотири Калібри та п’ять Іскандер-К.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, МЗС України, Одеса, Одеська область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

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