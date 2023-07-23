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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ООН засудила ракетний удар по Одесі, але “забула” згадати, що це була Росія

ООН засудила ракетний удар по Одесі, але “забула” згадати, що це була Росія
Фото: Факти ICTV

Організація об’єднаних націй (ООН) засудила ракетну атаку по історичному центрі Одеси, втім забула згадати, що Росія завдала цього удару. 

Відповідний допис було опублікована на сторінці ООН у Тwitter. 

– Сьогодні жителі Одеси знову прокинулися від звуків вибухів. Удари припали на історичний центр міста, пошкодивши житлові будинки, кафедральний собор, а також призвели до загибелі та поранень мирних жителів. 

Міжнародне гуманітарне право чітко визначає: цивільне населення та цивільна інфраструктура не є ціллю, – йдеться у повідомленні. 

Цей допис викликав низку обурливих коментарів від читачів. 

– І, звісно, ви навіть не скажете, хто вдарив по Одесі, як завжди Ніякого засудження, лише порожні слова, як завжди.

– Росії не повинно бути в ООН.

Хто завдає удару? Хто завдає шкоди? Назвіть цю країну! 

– Цікаво, хто обстрілював ці будинки, собор і мирних жителів? Скажіть мені, будь ласка. Здається, що ви знаєте, але не говорите, – коментують пост ООН користувачі соцмережі.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські окупанти випустили по Одещині щонайменше п’ять видів ракет усіх видів базування – КалібриОніксиХ-22Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

Від масованої атаки росіян по Одесі та області загинула одна людина, ще 22 поранено, зокрема чотирьох дітей. Із-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники дістали жінку, яка дивом вижила.

Також, внаслідок нічного ракетного удару РФ по Одесі зазнав руйнувань Будинок вчених, що є пам’яткою архітектури XIX століття.

Окрім того, російські ракети пошкодили понад 40 будівель, серед яких Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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Одеса, ООН, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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