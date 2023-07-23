ООН засудила ракетний удар по Одесі, але “забула” згадати, що це була Росія
Організація об’єднаних націй (ООН) засудила ракетну атаку по історичному центрі Одеси, втім забула згадати, що Росія завдала цього удару.
Відповідний допис було опублікована на сторінці ООН у Тwitter.
– Сьогодні жителі Одеси знову прокинулися від звуків вибухів. Удари припали на історичний центр міста, пошкодивши житлові будинки, кафедральний собор, а також призвели до загибелі та поранень мирних жителів.
Міжнародне гуманітарне право чітко визначає: цивільне населення та цивільна інфраструктура не є ціллю, – йдеться у повідомленні.
Цей допис викликав низку обурливих коментарів від читачів.
– І, звісно, ви навіть не скажете, хто вдарив по Одесі, як завжди Ніякого засудження, лише порожні слова, як завжди.
– Росії не повинно бути в ООН.
– Хто завдає удару? Хто завдає шкоди? Назвіть цю країну!
– Цікаво, хто обстрілював ці будинки, собор і мирних жителів? Скажіть мені, будь ласка. Здається, що ви знаєте, але не говорите, – коментують пост ООН користувачі соцмережі.
Нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські окупанти випустили по Одещині щонайменше п’ять видів ракет усіх видів базування – Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.
Від масованої атаки росіян по Одесі та області загинула одна людина, ще 22 поранено, зокрема чотирьох дітей. Із-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники дістали жінку, яка дивом вижила.
Також, внаслідок нічного ракетного удару РФ по Одесі зазнав руйнувань Будинок вчених, що є пам’яткою архітектури XIX століття.
Окрім того, російські ракети пошкодили понад 40 будівель, серед яких Спасо-Преображенський кафедральний собор.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик