Пошкоджено рояль Ференца Ліста та старовинні меблі: як виглядає Будинку вчених після атаки РФ

Під час нічної атаки Росії на Одесу 23 липня постраждав Будинок вчених. Що відомо про пам’ятку архітектури – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Історія Будинку вчених

Будинок вчених – пам’ятка національного значення.

Будівлю Будинку вчених було зведено у 1832 році за проектом архітектора Боффо. Пізніше цей будинок викупив російський граф Михайло Толстой. При ньому було зведено прибудову для картинної галереї. Меценат та благодійник Толстой постраждав від рук більшовиків. Його заарештували, майно відібрали.

У 1920 році після остаточного встановлення радянської влади в Одесі, в особняку Товстих був відкритий Перший народний музей.

З 1934 року музей став відділом Одеського музею Західного і Східного мистецтва.

У 1934 році в колишній особняк Товстих переїжджає обласна організація профспілки працівників освіти і науки України Одеський будинок вчених.

Під час Другої світової війни, коли йшла оборона Одеси, до сусідньої з Будинком учених споруду влучила бомба, проте у самій будівлі лише вилетіли шибки.

Під час окупації німецький військовий комендант урятував будівлю від пограбування солдатами румунської армії. Будинок вчених працював до кінця окупації, а у березні 1944 року німці, відступаючи, зібралися підірвати будівлю. Але міни вдалося знешкодити і Будинок вчених знову було врятовано.

У 1990-ті роки у Будинку вчених хотіли зробити бізнес-клуб, але його директорка — Галина Валентинівна Терещенко зуміла добитися, дійшовши до ЮНЕСКО, щоб Будинок вчених залишився надбанням Одеси і одеситів.

З 2000 року в Будинку вчених був відкритий та працював музей.

У будівлі є низка знакових приміщень. Наприклад, у Білому залі з венеціанськими дзеркалами та дубовим паркетом із 22 сортів дерева знімалися сцени радянського фільму Д’Артаньян та три мушкетери. Будинок вчених там грав роль Лувру.

Як виглядає Будинок вчених зараз

Всередині Будинку вчених руйнувань зазнав рояль, на якому грав Ференц Ліст. Музичний інструмент залишався у місті після гастролей композитора у 1847 році.

У будівлі розбиті всі вікна та двері, пошкодження є у всіх залах, постраждали меблі, ліхтар зі старовинного скла. За словами директора Будинку вчених, “майже все, що ми тут бачимо цінного – постраждало”.

Також Факти ICTV писали про історію Спасо-Преображенського собору, який також зазнав руйнувань під час атаки РФ вночі 23 липня.

Фото: Петро Обухов

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