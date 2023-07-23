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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Знищення РФ православних храмів в Україні винесуть на наступне засідання РБ ООН – Кулеба

радбез оон
Фото: Getty Images

Україна планує винести на наступне засідання Радбезу ООН питання знищення Росією православних культових споруд.

Про це повідомив у своєму Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба, говорячи про ракетний удар по Одесі 23 липня, внаслідок якого значно постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор.

– Росія планомірно знищує православну церкву в Україні та її приміщення. Останній випадок – сьогоднішній удар по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні Радбезу ООН щодо України, щоб було зрозуміло: Росія – єдина загроза українському православ’ю, – написав дипломат.

До речі, в УПЦ МП офіційно заявили, що вночі 23 липня під час атаки Росії на Одесу ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор, а саме – у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю храму.

За їхніми даними, під час російської терористичної атаки також зруйновано перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.

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Дмитро Кулеба, МЗС України, Новини Одеси, Одеса, Радбез ООН, Ракетні удари Росії, ЮНЕСКО
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

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