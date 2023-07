Знищення РФ православних храмів в Україні винесуть на наступне засідання РБ ООН – Кулеба

Україна планує винести на наступне засідання Радбезу ООН питання знищення Росією православних культових споруд.

Про це повідомив у своєму Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба, говорячи про ракетний удар по Одесі 23 липня, внаслідок якого значно постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор.

– Росія планомірно знищує православну церкву в Україні та її приміщення. Останній випадок – сьогоднішній удар по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні Радбезу ООН щодо України, щоб було зрозуміло: Росія – єдина загроза українському православ’ю, – написав дипломат.

Russia has been systematically destroying the Orthodox Church in Ukraine and its premises. The latest is today’s strike on Odesa’s Transfiguration Cathedral. We will raise this at the next UNSC meeting on Ukraine to make it clear: Russia is the only threat to Ukraine’s Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023