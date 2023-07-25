Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики
Ворог неодноразово завдавав ракетних ударів по території України, використовуючи бомбардувальники-ракетоносці.
Одним з таких є вбивчий літак Ту-22М3, який росіяни піднімали у повітря під час повітряної тривоги в ніч на 19 липня.
Факти ICTV зібрали основну інформацію про смертельний бомбардувальник Ту-22М3.
Що таке Ту-22М3
Ту-22М – це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.
Це розробка ОКБ О.М. Туполєва, вироблявся на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова.
В експлуатації з 1974 року і до сьогодні. Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року, з 1978-го запущений у серійне виробництво, яке припинено у 1993 році.
Основне озброєння бомбардувальника – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м, а також майданна ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.
Також він може нести бомби, що вільно падають, один залп яких здатен накрити площу, яка рівняється 35 футбольним полям.
Ту-22М3 може з 10-кілометрової висоти вцілити одиночною бомбою в малу споруду.
Водночас літак з самого початку експлуатації мав постійні проблеми через інженерну недосконалість, через що досі дуже часто гинуть російські пілоти.
У 2018 році РФ створила модернізовану версію цього літака – Ту-22М3М, розширивши його бойовий потенціал.
Росія використовувала бомбардувальники Ту-22М3 у Сирії, в Афганістані, в Чечні, у Грузії, а тепер і у війні проти України.
До речі, у війні проти Грузії група російських Ту-22М3 завдавала прицільних авіаударів по складах боєприпасів грузинської армії, а також бомбила аеродроми. Після того як грузинська ППО у перший же день збила один літак Ту-22М3, Росія не використовувала їх аж до кінця війни.
Ту-22М2 в Україні
Після розпаду СРСР Україна також отримала частину цих бомбардувальників: 22 літаки Ту-22М2 і 60 штук Ту-22М3.
Проте до 2003 року 19 з них передали Росії, чотири зараз в музеях, а решту утилізували.
Тобто на сьогодні лише РФ експлуатує ці літаки.
Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Тоді вперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3.
5 грудня 2022 року теж стало відомо, що РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-22. За словами очільника війської адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, існують ризики повторних пусків ракет з бомбардувальника Ту-22.
– Ракети у повітрі. Плюс ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22 у наш бік. Залишаємося в укриттях, – написав Вілкул у Telegram.
Також з Ту-22 завдали удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року, в результаті чого загинули 46 людей, серед яких – три дитини.
Відомо, що основне озброєння бомбардувальника Ту-22 – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м.
Уночі 19 липня російські війська знову атакували Одеську область ракетами Х-22, Х-59, Онікс, а також дронами-камікадзе типу Shahed-136.
Окупанти випустили по портовій та критичній інфраструктурі Одеської області 8 крилатих ракет Х-22 із літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик