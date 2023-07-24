Карта бойових дій на 24.07.2023 – ситуація на фронті

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої. За добу відбулось 35 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 24.07.2023

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівки і Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Торського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог артилерією обстріляв понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Карлівка, Сєверне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Олександропіль, Катеринівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Пречистівка, Водяне, Вугледар, Благодатне Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 516-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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