На Донеччині “ахматівці” чинять мародерство та виганяють місцевих із будинків – Генштаб
Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованій території України. Так, у селищі Миронівський Бахмутського району Донецької області зафіксовано такі випадки за участю бойовиків полку спеціального призначення Ахмат.
Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб України.
– У населеному пункті Миронівський Донецької області з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу Росгвардії Ахмат, які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються в житло. Також вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних, – йдеться у повідомленні.
До речі, раніше Генштаб повідомляв, що в населеному пункті Пришиб Запорізької області, з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів російські окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів із різними типами зернових культур.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик