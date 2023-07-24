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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Донеччині “ахматівці” чинять мародерство та виганяють місцевих із будинків – Генштаб

На Донеччині “ахматівці” чинять мародерство та виганяють місцевих із будинків – Генштаб
Фото: Getty Images

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованій території України. Так, у селищі Миронівський Бахмутського району Донецької області зафіксовано такі випадки за участю бойовиків полку спеціального призначення Ахмат.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб України.

– У населеному пункті Миронівський Донецької області з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу Росгвардії Ахмат, які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються в житло. Також вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних, – йдеться у повідомленні.

До речі, раніше Генштаб повідомляв, що в населеному пункті Пришиб Запорізької області, з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів російські окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів із різними типами зернових культур.

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