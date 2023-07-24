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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

На Таврійському напрямку РФ за добу втратила до двох рот та 30 одиниць техніки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби Збройні сили України знищили на Таврійському напрямку до двох рот російських окупантів (убитими та пораненими) та десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що українські захисники системно вибивають ворога з позицій на Таврійському напрямку.

Протягом минулої доби Сили оборони з артилерії виконали 1 211 вогневих завдань.

– За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти, – наголосив генерал.

Крім того, ЗСУ знищили 30 одиниць ворожої військової техніки, зокрема:

  • танк;
  • 7 бойових броньованих машин (ББМ);
  • 12 артилерійських систем та мінометів;
  • автомобільну техніку.

Крім того, знищено 7 складів боєприпасів військ РФ.

Як відомо, Таврійський напрямок охоплює фронт від Херсонщини до Авдіївки (Донецька область).

За даними Міністерства оборони України, під час контрнаступальних дій на Південному фронті ЗСУ звільнили понад 192 кв. км території. Лише за останній тиждень українська армія відвоювала понад 12 кв. км.

А на Бахмутському напрямку за час наступу вдалося звільнити близько 35 кв. км території (до 4 кв. км за минулий тиждень).

Згідно з прогнозом міністра оборони Олексія Резнікова, повномасштабна війна РФ проти України може завершитися влітку 2024 року. Тоді ж, на його думку, нашу державу можуть запросити до НАТО.

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Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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