Прах агента НКВС Кузнєцова намагалися викрасти з його могили у Львові
У Львові невідомі намагалися викрасти останки радянського диверсанта та агента НКВС Миколи Кузнєцова. Він похований на Пагорбі Слави у місті.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.
— Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюся. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР, – написав Садовий.
В Росії ще з 2000 року намагаються повернути останки Кузнєцова. Тоді це намагалися зробити ветерани Єкатеринбурга, звернувшись до Львівської міськради з проханням.
У 2007 році до Львова приїжджала з цим проханням делегація з Росії, але їм відмовили. Наступного року про це просила громадянка РФ Маргарита Брюханова, яка є родичкою агента НКВС.
Енкавеесівеця Кузнєцова поховали на Пагорбі Слави у Львові у 1960 році. У березні 1944 року в селі Боратин на Львівщині групу російських терористів на чолі з Кузнєцовим, які маскувалися під солдатів Вермахту, виявили воїни УПА. Упівці послали за німецьким перекладачем, що означало провал операції росіян.
За однією з версій, Кузнєцов у німецькій формі, побоюючись провалу операції, підірвав себе гранатою. Також існує сумнів, що на Пагорбі Слави у Львові поховані саме останки Кузнєцова.
Фото: Вікіпедія, Андрій Садовий
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