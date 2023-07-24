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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Прах агента НКВС Кузнєцова намагалися викрасти з його могили у Львові

хотіли вкрасти прах кузнєцова

У Львові невідомі намагалися викрасти останки радянського диверсанта та агента НКВС Миколи Кузнєцова. Він похований на Пагорбі Слави у місті.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

— Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюся. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР, – написав Садовий.

В Росії ще з 2000 року намагаються повернути останки Кузнєцова. Тоді це намагалися зробити ветерани Єкатеринбурга, звернувшись до Львівської міськради з проханням.

У 2007 році до Львова приїжджала з цим проханням делегація з Росії, але їм відмовили. Наступного року про це просила громадянка РФ Маргарита Брюханова, яка є родичкою агента НКВС.

Енкавеесівеця Кузнєцова поховали на Пагорбі Слави у Львові у 1960 році. У березні 1944 року в селі Боратин на Львівщині групу російських терористів на чолі з Кузнєцовим, які маскувалися під солдатів Вермахту, виявили воїни УПА. Упівці послали за німецьким перекладачем, що означало провал операції росіян.

За однією з версій, Кузнєцов у німецькій формі, побоюючись провалу операції, підірвав себе гранатою. Також існує сумнів, що на Пагорбі Слави у Львові поховані саме останки Кузнєцова.

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Фото: Вікіпедія, Андрій Садовий

Андрій Садовий, Львів, СРСР
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