Тактична медицина та фізпідготовка. У Києві Азов провів вишкіл для цивільних
22 липня у Києві пройшов відкритий вишкіл Азову під керівництвом досвідчених військових інструкторів. Усі учасники отримали корисні знання і навички, спілкування з азовцями у дружній атмосфері та можливість відчути себе рекрутом Азову.
Знімальна група Фактів ICTV мала можливість на власні очі побачити, як тренуються азовці.
У вишколі брали участь переважно цивільні, але були й ті, хто проходить строкову службу або служить у теробороні.
– У нас не було обмеження, цей вишкіл відкритий, він для всіх, і, якщо чесно, ми не очікували, що буде такий ажіотаж. Записалися за добу більше тисячі людей, а ми розраховували на 60. Ми знали, що буде трошки більше, ніж кількість місць, але що аж на стільки буде великий попит – ми не знали. Але загалом дуже задоволені, – розповіла координаторка рекрутингових центрів Азову Ярослава Кашка.
Учасники вишколу відпрацювали основи тактичної медицини, отримали базові знання з фізичної підготовки, а також тактики переміщення у складі бойових груп.
– Яким би ти не був спортсменом, я, наприклад, раніше плаванням займався, ці вправи будуть складні будь-кому через їхню особливість. Тут більше тренується характер на тому, скільки ти витримаєш, – сказав студент Денис Коржан.
– Азов — це один із найкращих підрозділів в Україні, в якому мріє, мабуть, кожен військовослужбовець служити. По-перше, це вишкіл, в якому ти ростеш, починаєш розуміти щось більше. І взагалі я зараз військовослужбовець і маю бажання потрапити в цей підрозділ, – наголосив військовослужбовець Андрій Козій.
Нагадаємо, що українські командири із Азовсталі, зокрема й Денис Прокопенко, повернулися в Україну з Туреччини 8 липня.
Пізніше командир Азову підполковник Денис Прокопенко із позивним Редіс зустрівся з особовим складом бригади. Наразі підполковник проходить реабілітацію та найближчим часом розпочне виконання службових обов’язків.
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