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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вбили дитину, 7 поранених: у Костянтинівці РФ зі Смерча обстріляла людей, що відпочивали на березі

Вбили дитину, 7 поранених: у Костянтинівці РФ зі Смерча обстріляла людей, що відпочивали на березі

Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень у результаті обстрілу Костянтинівки, одна дитина загинула.

Про це повідомили голова Донецької ОВА Павло Кириленко та Офіс генпрокурора.

Внаслідок ворожої атаки загинув 10-річний хлопчик. Також зазнали поранень четверо малолітніх віком від 5 до 12 років – троє дівчаток і хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестрички, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

Дістали тілесні ушкодження ще троє людей – дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Усім їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

– Близько 19:00 рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ Смерч із касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для “знищення живої сили противника”, – повідомив Кириленко.

Обстріл Костянтинівки 24 липня 2023 – що відомо про наслідки

Фото: Павло Кириленко

Він зазначив, що РФ вкотре “доводить, що воює із цивільними, й у своєму бажанні вбивати не зупиниться ні перед чим”.

– Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце! Подбайте про них – евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо, – наголосив очільник ОВА.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 516-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Павло Кириленко

Війна в Україні, Донецька область, Костянтинівка, Російська агресія
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Наталія Кулик
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