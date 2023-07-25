Вбили дитину, 7 поранених: у Костянтинівці РФ зі Смерча обстріляла людей, що відпочивали на березі
Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень у результаті обстрілу Костянтинівки, одна дитина загинула.
Про це повідомили голова Донецької ОВА Павло Кириленко та Офіс генпрокурора.
Внаслідок ворожої атаки загинув 10-річний хлопчик. Також зазнали поранень четверо малолітніх віком від 5 до 12 років – троє дівчаток і хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестрички, одна з яких перебуває у тяжкому стані.
Дістали тілесні ушкодження ще троє людей – дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Усім їм надано кваліфіковану медичну допомогу.
– Близько 19:00 рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ Смерч із касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для “знищення живої сили противника”, – повідомив Кириленко.
Він зазначив, що РФ вкотре “доводить, що воює із цивільними, й у своєму бажанні вбивати не зупиниться ні перед чим”.
– Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце! Подбайте про них – евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо, – наголосив очільник ОВА.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 516-ту добу.
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Фото: Павло Кириленко
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