Доводиться зупиняти рух авто. Керченський міст може не запрацювати на повну потужність – Гуменюк
Керченський міст через суттєві пошкодження не може працювати на повну потужність. На в’їздах постійно утворюються великі черги з автівок.
Про це в ефірі телеканалу Київ24 розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
За її словами, потужності гідротехнічного об’єкту поки не повернули до базових і, напевно, що вже ніколи не повернуться, адже пошкодження є досить суттєвими. Міст поки не може витримувати навантаження, тому росіянам час від часу доводиться зупиняти рух.
Вантажні перевезення окупанти намагаються забезпечувати поромною переправою, але це у рази повільніше.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик