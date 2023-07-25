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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Доводиться зупиняти рух авто. Керченський міст може не запрацювати на повну потужність – Гуменюк

Кримський міст
Фото: Getty Images, Факти ICTV

Керченський міст через суттєві пошкодження не може працювати на повну потужність. На в’їздах постійно утворюються великі черги з автівок.

Про це в ефірі телеканалу Київ24 розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, потужності гідротехнічного об’єкту поки не повернули до базових і, напевно, що вже ніколи не повернуться, адже пошкодження є досить суттєвими. Міст поки не може витримувати навантаження, тому росіянам час від часу доводиться зупиняти рух.

Вантажні перевезення окупанти намагаються забезпечувати поромною переправою, але це у рази повільніше.

Керченський міст, Крим
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