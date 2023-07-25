Йдеться про тисячі: Данілов заявив, що кількість “вагнерівців” у Білорусі зросла

Кількість найманців ПВК Вагнера на території Білорусі зросла.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Він запевнив, що Україна уважно стежить за діями “вагнерівців” у Білорусі та готується до будь-якого розвитку подій.

– Кількість “вагнерівців” у Білорусі збільшилася. Частина з них тренує підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь. Але поки що ми остаточно не розуміємо, яка мета їхнього перебування там, і чим вони будуть займатися, – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що завдяки роботі українській розвідці він розуміє, скільки найманців ПВК Вагнера перебуває у Білорусі.

Данілов не став називати точну кількість, але зазначив, що “йдеться про тисячі”.

За даними аналітиків ISW, наразі немає жодних ознак того, що бойовики ПВК Вагнера у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу.

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