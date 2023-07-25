Не було необхідності: Юсов про гарячий зупин блоку ЗАЕС та приховану небезпеку
Те, що РФ перевела четвертий енергоблок Запорізької АЕС в режим гарячого зупину – абсолютне порушення і норм безпеки, і українського ядерного законодавства, а головне, що у цьому немає жодної технічної необхідності.
Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Тобто це робиться саме для того, щоб підтримувати режим ядерного шантажу і залишати можливість для реалізації терористичних задумів, які матимуть насправді найгірші наслідки… Це не може не викликати обурення і занепокоєння, – пояснив розвідник.
За його словами, гарячий зупин блоку станції передбачає більше потенційної загрози з точки зору техногенної катастрофи.
Юсов також нагадав про мінування ЗАЕС, масштаби якого до кінця не відомі.
– Навіть те, що експертів МАГАТЕ не скрізь пускають, свідчить про те, що терористам є що приховувати, – наголосив представник ГУР.
Напередодні стало відомо, що РФ перевела четвертий блок Запорізької АЕС у стан гарячого зупину, що є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки.
За даними Енергоатому, зараз експлуатація четвертого енергоблоку ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані холодного зупину.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик