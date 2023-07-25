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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Не було необхідності: Юсов про гарячий зупин блоку ЗАЕС та приховану небезпеку

ЗАЕС
Фото: Факти ICTV

Те, що РФ перевела четвертий енергоблок Запорізької АЕС в режим гарячого зупину – абсолютне порушення і норм безпеки, і українського ядерного законодавства, а головне, що у цьому немає жодної технічної необхідності.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Тобто це робиться саме для того, щоб підтримувати режим ядерного шантажу і залишати можливість для реалізації терористичних задумів, які матимуть насправді найгірші наслідки… Це не може не викликати обурення і занепокоєння, – пояснив розвідник.

За його словами, гарячий зупин блоку станції передбачає більше потенційної загрози з точки зору техногенної катастрофи.

Юсов також нагадав про мінування ЗАЕС, масштаби якого до кінця не відомі.

– Навіть те, що експертів МАГАТЕ не скрізь пускають, свідчить про те, що терористам є що приховувати, – наголосив представник ГУР.

Напередодні стало відомо, що РФ перевела четвертий блок Запорізької АЕС у стан гарячого зупину, що є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки.

За даними Енергоатому, зараз експлуатація четвертого енергоблоку ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані холодного зупину.

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Андрій Юсов, Війна в Україні, ЗАЕС, Запорізька область, Розвідка, Російська агресія
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