Німеччина та Франція виступили проти продовження обмежень на експорт зерна з України

Німеччина і Франція виступили проти продовження обмежень на експорт українського зерна до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії.

Про це повідомляє AFP.

Зазначимо, що 24 липня президент України Володимир Зеленський назвав план продовжити обмеження експорту українського зерна абсолютно неприйнятним і відверто антиєвропейським.

Таку позицію на зустрічі міністрів сільського господарства блоку в Брюсселі підтримали країни ЄС, включно з Німеччиною та Францією.

Так, міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Європейська комісія повинна чітко дати зрозуміти, що будь-яке продовження обмежень неможливе.

Він наполягав на тому, що внутрішньополітичні суперечки у Польщі напередодні виборів, які відбудуться пізніше 2023 року, не повинні розігруватися “на спині України”.

Міністр сільського господарства Франції Марк Фесно зазначив, що не може бути жодних односторонніх заходів, “жодних індивідуальних авантюр, тільки колективна відповідь на виклик дестабілізації ринків”.

У свою чергу речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер повідомила, що Брюссель “дуже інтенсивно” працює з п’ятьма країнами-членами ЄС та Україною, намагаючись знайти рішення.

– Ці заходи (обмеження. – Ред.) є цільовими і тимчасовими. Вони були запроваджені у зв’язку з дуже специфічною ситуацією, пов’язаною з логістичними перешкодами та спрощенням торгівлі, яка склалася в цих прикордонних країнах, – додала вона.

Єврокомісія 2 травня обмежила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до п’яти країн ЄС, ці обмеження продовжили 5 червня до 15 вересня.

Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина звернулись до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Зокрема прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не планує відкривати кордон з Україною для імпорту зерна після 15 вересня, якщо спливе термін мораторію Єврокомісії.

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