Обговорили плани: Сирський відвідав бригади, які воюють на складних напрямках

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові бригади на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про це він повідомив у Telegram.

Сирський зазначив, що у зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на обох напрямках, треба було скорегувати плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми й ухвалити виважені, адекватні рішення.

– Для мене принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою і де, на цей час, у нас найбільш складна ситуація, – наголосив він.

Сирський зустрівся з українськими воїнами, відзначив їх нагородами і зробив “цінні подарунки”.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, після таких зустрічей зміцнюються взаємна довіра та розуміння того, що є рух “у правильному напрямку, до перемоги”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олександр Сирський

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