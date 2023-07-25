Підірвані склади боєприпасів у Криму росіяни, ймовірно, ховали від HIMARS – експерт

Росіяни, ймовірно, намагалися сховати склади боєприпасів у тимчасово окупованому Криму від ударів HIMARS. Йдеться про склади БК у районі Веселого та Октябрського, які нещодавно підірвали.

Про це розповів головний редактор Defense Express Олег Катков для Liga.net.

– З огляду на вибухи та зону евакуації, ці склади доволі значні. Найімовірніше, це ті склади, які рашисти відтягли, коли їх почали знищувати на дальностях до 80 км завдяки HIMARS. Деякі з них вочевидь були відтягнуті аж до Криму, – розповів він.

Він зауважив, що ці об’єкти – не єдиний великий склад у Криму. У окупантів є система, коли з великих складів боєкомплект перевозять до малих, а звідти – на поле бою.

За його словами, підрив складів є складовою однієї картини ударів по Криму, включно з ударами по Кримському та Чонгарському мостах.

– Є різні засоби впливу. Склади – зменшення кількості боєприпасів, навантаження на логістику. Удар по Кримському мосту – навантаження на логістику. Це завжди комплекс дій. Неможливо бити лише по складах. Завжди йдеться про комплекс дій, – пояснює Катков.

Експерт переконаний, що Україна реалізовує стратегію, яку рік тому анонсував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Що війну треба переносити вглиб окупованих і суто російських територій.

Він додає, що це ж стосується ударів по Москві та Рубльовці, наголосивши, щойно війна стане на порозі в окупантів, тоді ситуація може змінитися.

22 липня у селі Октябрське, що на північ від Сімферополя, після потужної “бавовни” загорілася залізнична станція Елеваторна.

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