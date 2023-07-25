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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Понад $18 тис. за виїзд: на Буковині викрили два канали незаконного перетину кордону

Понад $18 тис. за виїзд: на Буковині викрили два канали незаконного перетину кордону

На Буковині двоє жителів Чернівецького району налагодили канал незаконного переправлення осіб за кордон.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Їх викрили правоохоронці під час cпроби за €3700 та $6 тис. забезпечити незаконний перетин держкордону України з Румунією двом військовозобов’язаним.

– Також протиправну схему одержання прибутку від незаконного перетину держкордону організувала жителька Тернопільщини – громадянка РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні. За €5000 та $18 100 жінка “допомагала” чотирьом громадянам України призовного віку потрапити до Румунії, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінку разом із чотирма пасажирами, яких вона перевозила для подальшого незаконного переправлення, викрили правоохоронці на території контрольованого прикордонного району Чернівецької області.

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Понад $18 тис. за виїзд: на Буковині викрили два канали незаконного перетину кордону

За процесуального керівництва Чернівецької обласної та Чернівецької окружної прокуратур групі осіб повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство триває. Встановлюються інші причетні до злочинів особи.

Понад $18 тис. за виїзд: на Буковині викрили два канали незаконного перетину кордону
Понад $18 тис. за виїзд: на Буковині викрили два канали незаконного перетину кордону
Понад $18 тис. за виїзд: на Буковині викрили два канали незаконного перетину кордону
Понад $18 тис. за виїзд: на Буковині викрили два канали незаконного перетину кордону

Офіс генпрокурора
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