Посилення ППО та гарантії безпеки: Зеленський провів переговори з Сунаком

Україні потрібно терміново посилити систему протиповітряної оборони (ППО), щоб захистити громадян, інфраструктуру та продовжити Чорноморську зернову ініціативу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Глава Української держави розповів про останні атаки РФ на Одесу із застосуванням ракет та дронів, руйнування в історичному центрі міста. Крім того, Зеленський повідомив про зруйновані об’єкти інфраструктури в українських портах.

Він уточнив, що Україна потребує посилення ППО, щоб захистити історичні об’єкти, які охороняються ЮНЕСКО.

– Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи… Ми мусимо захистити Одесу, – наголосив президент.

Ще однією темою переговорів була подальша оборонна співпрацю між Україною та Британією.

Зеленський розповів про перебіг наступальних операцій української армії. Крім того, він повідомив Сунаку про актуальні оборонні потреби України.

Лідери обговорили підсумки Вільнюського саміту НАТО, спільну декларацію G7 (Великої сімки) про підтримку України та подальше приєднання інших країн до цього документа.

Зеленський і Сунак скоординували кроки для наповнення декларації “конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі”.

Як відомо, на саміті НАТО країни G7 погодили Спільну декларацію підтримки України. Це рамковий документ про пакет гарантій безпеки для нашої держави.

У подальшому Україна підписуватиме окрему двосторонню угоду з кожною країною, яка хоче надати такі гарантії. Однак це не є альтернативою членству в НАТО.

Джерело : Офіс президента

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