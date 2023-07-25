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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Посилення ППО та гарантії безпеки: Зеленський провів переговори з Сунаком

Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Фото: Офіс президента

Україні потрібно терміново посилити систему протиповітряної оборони (ППО), щоб захистити громадян, інфраструктуру та продовжити Чорноморську зернову ініціативу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Глава Української держави розповів про останні атаки РФ на Одесу із застосуванням ракет та дронів, руйнування в історичному центрі міста. Крім того, Зеленський повідомив про зруйновані об’єкти інфраструктури в українських портах.

Він уточнив, що Україна потребує посилення ППО, щоб захистити історичні об’єкти, які охороняються ЮНЕСКО.

– Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи… Ми мусимо захистити Одесу, – наголосив президент.

Ще однією темою переговорів була подальша оборонна співпрацю між Україною та Британією.

Зеленський розповів про перебіг наступальних операцій української армії. Крім того, він повідомив Сунаку про актуальні оборонні потреби України.

Лідери обговорили підсумки Вільнюського саміту НАТО, спільну декларацію G7 (Великої сімки) про підтримку України та подальше приєднання інших країн до цього документа.

Зеленський і Сунак скоординували кроки для наповнення декларації “конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі”.

Як відомо, на саміті НАТО країни G7 погодили Спільну декларацію підтримки України. Це рамковий документ про пакет гарантій безпеки для нашої держави.

У подальшому Україна підписуватиме окрему двосторонню угоду з кожною країною, яка хоче надати такі гарантії. Однак це не є альтернативою членству в НАТО.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Зеленський, Одеса, Ріші Сунак, Російська агресія, Саміт НАТО, Чорноморська зернова ініціатива
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

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