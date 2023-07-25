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РФ може посилити кампанію зі знищення експорту, атакуючи цивільні судна у Чорному морі – Клеверлі

Джеймс Клеверлі
Фото: Getty Images

Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі й заважати українському експорту зерна.

Про це попередив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Він запевнив, що недобросовісну поведінку Росії обов’язково обговорять на засіданні Ради безпеки ООН.

– Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі. Ми будемо висвітлювати цю недобросовісну поведінку в Раді безпеки ООН. Росія повинна припинити тримати світові поставки продовольства в заручниках і повернутися до угоди, – написав Клеверлі у Twitter.

Раніше у Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі масованих атак на портову інфраструктуру України.

Також речник Держдепу додав, що США спільно з партнерами продовжують консультації щодо альтернативних шляхів вивезення українського зерна.

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