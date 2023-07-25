РФ може посилити кампанію зі знищення експорту, атакуючи цивільні судна у Чорному морі – Клеверлі
Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі й заважати українському експорту зерна.
Про це попередив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Він запевнив, що недобросовісну поведінку Росії обов’язково обговорять на засіданні Ради безпеки ООН.
– Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі. Ми будемо висвітлювати цю недобросовісну поведінку в Раді безпеки ООН. Росія повинна припинити тримати світові поставки продовольства в заручниках і повернутися до угоди, – написав Клеверлі у Twitter.
Раніше у Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі масованих атак на портову інфраструктуру України.
Також речник Держдепу додав, що США спільно з партнерами продовжують консультації щодо альтернативних шляхів вивезення українського зерна.