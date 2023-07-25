У Євпаторії пролунали вибухи, в деяких районах зникло світло

У вівторок, 25 липня, у тимчасово окупованій Євпаторії, що в Криму, пролунали вибухи.

Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах. Жителі пишуть, що після вибухів в деяких районах Євпаторії зникло світло.

Офіційно інформацію наразі не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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