Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Євпаторії пролунали вибухи, в деяких районах зникло світло
У вівторок, 25 липня, у тимчасово окупованій Євпаторії, що в Криму, пролунали вибухи.
Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах. Жителі пишуть, що після вибухів в деяких районах Євпаторії зникло світло.
Офіційно інформацію наразі не коментували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео