Удар РФ по Спасо-Преображенському собору в Одесі не є випадковістю – представник ГУР

Удар російськими ракетами по собору в Одесі не був випадковим.

Із такою оцінкою виступив речник пресслужби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі Radio NV.

– Ситуація щодо Одеси дещо відрізняється від терористичних атак в інших містах, тому що йдеться про цілеспрямовані ракетні удари і знищення пам’яток архітектури, які є складовою спадщини ЮНЕСКО. І удар по собору – це не просто влучання, не випадковість, а цілеспрямований удар – багато тому прямих і непрямих доказів, – заявив він.

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 23 липня, Росія атакувала історичний центр Одеси п’ятьма видами ракет.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про дев’ять збитих ракет із 19. У результаті атаки РФ загинула щонайменше одна людина, ще 22 особи – постраждали.

Також ударом держави-агресора був зруйнований Спасо-Преображенський собор УПЦ МП і пошкоджені інші історичні будівлі.

Спасо-Преображенський кафедральний собор є найбільшим православним храмом Одеси. Собор був закладений у 1794 році та зруйнований за часів правління радянського диктатора Сталіна. Відновити храм вдалося лише 2005 року.

Фото: УПЦ МП

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