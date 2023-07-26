Вас таких не буде: Зеленський до посадовців, які думають про пляжі замість України

Після судових рішень протягом 25 липня щодо нардепа Олександра Пономарьова та ексвійськкома Одещини Євгена Борисова, президент Володимир Зеленський попередив інших військових посадовців і парламентарів, щоби не нехтували роботою заради держави.

Про це він заявив у зверненні за підсумками 25 липня.

Президент почав із того, що сьогодні мільйони українців та українок день за днем зосереджені на захисті держави й життя.

– Але, на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані військкомам чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови й курорти під час війни, комусь там заробіток у військкоматі, комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства, – сказав він.

Володимир Зеленський попередив усіх депутатів, чиновників та інших осіб на державних посадах.

– Коли днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, були ракети, були дрони, коли постійно бачиш, постійно відчуваєш, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який “пляж” чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Лють. Запам’ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж саму лють, – сказав він.

Глава держави наголосив, що усі депутати та посадовці повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу.

Зеленський подякував депутатам, які “справді займаються інтересами держави”.

– А ті, хто думає, як більше часу провести б за кордоном та шукають собі “вигідні” відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи “пляжами”, – вас таких не буде, – додав він.

Також глава держави сказав, що не буде й тих посадовців, хто “через якісь там свої вигоди не хоче ухвалювати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції”.

– Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, повинен бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори із ЄС щодо вступу, повинен бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок. І ніхто не хоче. Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, а якщо ні – то ні, – наголосив президент.

Окремо Володимир Зеленський розповів про представлені йому “попередні результати” перевірки українських військкомів, окрім колишнього одеського Євгена Борисова.

– І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить, – сказав він.

Президент наголосив, що “всім таким “військкомам” і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу”.

– Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає, – наголосив він.

Примітно, що саме 25 липня відбулися судові засідання щодо нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова та ексвійськкома Євгена Борисова.

Він також подякував Сполученим Штатам за новий пакет оборонної підтримки, до якого увійшли артилерія, ракети для HIMARS, Patriot, NASAMS, дрони тощо.

Також президент розповів про розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

– Як і завжди, цілком практична розмова, чітка. Першочергово – про захист наших південних районів, зокрема Одеси, нормального життя людей і роботи наших портів, – сказав він.

Український лідер також наголосив, що продовольча безпека сьогодні є глобально важливим пріоритетом і частиною Української формули миру.

Також глава держави провів підготовчу нараду перед засіданням Ради Україна – НАТО, яке відбудеться вже завтра, 26 липня.

– Консультації щодо питання саме безпеки в Чорному морі – наших портів і нашого зернового експорту. Вже почали й підготовку, разом з Альянсом, плану взаємосумісності, – сказав він.

Також відбулася нарада щодо європейської інтеграції, необхідних кроків і рішень, які мають бути ухвалені, щоб дати старт переговорам про членство України у Євросоюзі.

Президент також розповів про непублічну презентацію результатів щодо першого року армії дронів.

– Вже не проєкту, а реальної української армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проєктувальниками, донорами. Журналісти та представники громадянського суспільства мали змогу побачити, якого потенціалу досягнуто за перший рік армії дронів та як армія буде збільшуватися, – сказав він.

За словами президента, “хороші новини із застосуванням українських дронів” почастішають.

Також глава держави підписав два укази про нагородження наших воїнів. 649 захисників і захисниць України відзначені державними нагородами. Із них 218, на жаль, посмертно.

Джерело : Офіс президента

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